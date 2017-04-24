İranlı Milletvekilinden Akk'ye "Şeffaflık" Eleştirisi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu reddedilen Tahran milletvekili Mustafa Kevakebiyan, İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'ni (AKK) şeffaf olmamakla suçladı.



İran resmi haber ajansının (İRNA) haberine göre, meclis oturumunun ardından açıklamalarda bulunan İran meclisi Milli Güvenlik Komitesi üyesi Kevakebiyan, AKK'nin, cumhurbaşkanlığı adaylığı şartlarından olan "siyasi şahsiyet" tanımını açıklıkla tanımlayıp aday seçimlerini ona göre yapması gerektiğini belirtti.



Kevakebiyan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunan milletvekillerinin adaylıklarının reddedildiğine dikkat çekerek, "Yürütme, yargı ve belediyeden gelenler siyasi şahsiyet oluyor da, milletvekilleri neden olamıyor." diye konuştu.



Milletvekili olarak İran anayasasına göre halkın hukukunu müdafaa etmek için yemin ettiğini hatırlatan Kevakebiyan, "Eğer kendi hukukumu savunamıyorsam, milletin hukukunu nasıl savunabilirim." ifadesini kullandı.



19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için, aralarında eski cumhurbaşkanlardan Mahmud Ahmedinejad'ın da bulunduğu binin üzerindeki adaylık başvurusu İran Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından değenlendirilmiş, seçim yarışı için altı kişinin ismi İran Seçim Kurulu tarafından geçen hafta duyurulmuştu.



İran Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani, Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi'nin döneminde cumhurbaşkanı yardımcılığı yapan Mustafa Haşimi Teba, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve lider Ali Hamaney'e cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlık yapan İslam Koalisyon Partisi Merkez Konseyi Başkanı Mustafa Mirselim'in 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak katılacağı belirtilmişti.