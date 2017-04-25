İranlı Kürt Manken Meryem Rod, Erbil'de Defile Merkezi Kurmak İstiyor

2 yaşından beri Avusturalya'da yaşayan İran Kürtlerinden ünlü manken Meryem Rod, verdiği bir röportajda özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MANKEN OLMAYA ANNESİ TEŞVİK ETMİŞ

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de modellik yapan Meryem Rod, çocukluğundan beri mankenliğe hevesinin olduğunu söyledi. Annesinin bu konuda kendisine sürekli destek olduğunu belirten Kürt model, "Babam ise pek fazla ilgilenmemesine rağmen beni yapmak istediğim iş için engellemedi. Manken olmamda beni teşfik eden ilk kişinin annem olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKANIN YÜZÜ OLDU

Bir süre önce Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markaların katalog çekimlerinde yer alan Meryem Rod, "Söz konusu firmayla doğrudan resmi bir anlaşmam yok, ancak ünlü firmaların Ortadoğu'da çekim yapmaları için uluslararası bir firmayla anlaşmaları bulunuyor. Benim de bu firmayla anlaşmam var" diye konuştu.

"İRAN'A GİTMEK İSTEMİYOR"

Uzun yıllardır İran'a gitmediğini dile getiren Kürt manken, "İran'a gitme gibi bir planım yok. Çünkü çekimlerde dekolte giymemden dolayı sorun yaşayabilirim. Bu nedenle gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"KÜRDİSTAN İÇİN BİR HAYALİM VAR"

"Erbil'de düzenlenecek bir defileye davet edilmiştim. Fakat sonrasında defile ertelendi. Sanırım IŞİD'le savaşın etkisi oldu" diyen Meryem Rod sözlerini şöyle sürdürdü: "Erbil'de çalışmayı istiyorum ancak Dubai'de daha fazla çalışma imkanına sahibim. Bir de Dubai'de kısa sürede ismimi dünyada duyurma fırsatına sahibim. Kürdistan için yapmak istediğim bir hayalim var. O da Erbil'de bir defile merkezi kurmak."

"ERBİL'İ GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM"

Kürtler hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren Meryem Rod, "Kürdistan hakkında gerekli bilgiye sahip değilim. Erbil'i görmeyi çok isterim. Erbil'de çok arkadaşım var. Hepsi de bana Erbil hakkında çok güzel şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.