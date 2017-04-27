İranlı Gelin Adayı, Yatak Görüntüleri Çıkan Damat Adayına Talip Oldu

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında daha önce gelin adaylarından Esmira ve Sevgi ile yatak görüntüleri çıkan Birkan'a sürpriz bir talip geldi.

"DAHA FAZLA DAYANAMADIM"

Daha önce damat adaylarından Ali'ye talip olan İranlı Saba, sürpriz bir şekilde stüdyoya geldi ve Birkan'a "taliplerini görmene daha fazla dayanamadım" diyerek hoşlandığını belirtti.

BİRKAN, SABA'YI REDDETTİ

Saba'nın bu itirafı karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Birkan, locadan gelen olumsuz yorumlar sonrası talibini reddetti.

Birkan'ın daha önce Esmira ve Sevgi ile yatak görüntüleri çıkmıştı;



