İranlı Gelin Adayı, Yatak Görüntüleri Çıkan Damat Adayına Talip Oldu
Skandalların eksik olmadığı izdivaç programında yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan'a İranlı Saba talip oldu.
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında daha önce gelin adaylarından Esmira ve Sevgi ile yatak görüntüleri çıkan Birkan'a sürpriz bir talip geldi.
"DAHA FAZLA DAYANAMADIM"
Daha önce damat adaylarından Ali'ye talip olan İranlı Saba, sürpriz bir şekilde stüdyoya geldi ve Birkan'a "taliplerini görmene daha fazla dayanamadım" diyerek hoşlandığını belirtti.
BİRKAN, SABA'YI REDDETTİ
Saba'nın bu itirafı karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Birkan, locadan gelen olumsuz yorumlar sonrası talibini reddetti.
Birkan'ın daha önce Esmira ve Sevgi ile yatak görüntüleri çıkmıştı;
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