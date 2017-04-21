İran ve Suudiler Anlaştı

Mina'da 2015 yılında yaşanan facia sonrası Suudi Arabistan ile İran arasında başlayan gerginlik çözülüyor. Olay sonrası karşılıklı suçlamalar yüzünden geçen yıl Hacı adayı göndermeyen İran, yapılan müzakereler sonrası tekrar hacı adayı gönderebileceklerini açıkladı.



İran İslami Şura Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Ekber Rencberzade, Suudi Arabistan'ın 2017 Hac dönemiyle ilgili İran'ın tüm şartlarını kabul ettiğini öne sürdü.



Rencberzade, mecliste gerçekleşen"2017 Hac sorunları" konulu kapalı oturumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan hükumeti, İran'ın 2017 Hac döneminde hacı adayı gönderebileceğini bildirmişti. Fakat biz ilk önce kabul etmedik ve İranlı ziyaretçilerin güvenliği ve sağlıklarının güvence altına alınması için müzakere yapılması gerektiğini duyurduk. Suudiler de ön şartlarımızı yürütülen müzakereler sonucu tamamen kabul etti" dedi.



Mina faciasının sonrası gerilen Suudi-İran ilişkilerine de değinen Rencberzade, "Mekke'de meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden İranlı hacıların tazminat ile kan parası Suudiler tarafından ödenmiştir. Riyad yönetimine Mina faciasında şehit düşenlere de tazminat ödenmesi gerektiğini resmi olarak bildirdik. Suudiler bunu kabullenmiyor zira bu konuyu onayladıkları takdirde Mina faciasında suçlu oldukları ortaya çıkacaktır." diye konuştu.



Rencberzade, ikili müzakereler sonucu Suudi tarafın Mina faciasını yeniden inceleyip gözden geçireceğine yönelik söz verdiğini kaydetti. - TAHRAN