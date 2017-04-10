Van'da İran uyruklu kişi aracında ölü bulundu.



Milli Egemenlik Caddesi'nde bir iş yerinin önünde 3 gündür park halinde olan İran plakalı kapalı kasa araçtan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, İran uyruklu 44 yaşındaki Peıman Azımzadejadı araçta ölü bulundu.



Azımzadejadı'nın cesedi otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.