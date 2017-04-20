İran-Türkiye-Rusya, Suriye Sorunu İçin Tahran'da Bir Araya Geldi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da önümüzdeki ay yapılması planlanan Suriye konulu müzakereler öncesi, üç garantör ülke İran, Türkiye ve Rusya Tahran'da bir araya geldi.



İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Astana'da Mayıs başında görüşülmesi beklenen konular, Tahran'daki oturumda taraflar arasında iki gün boyunca müzakere edildi.



Suriye'deki ateşkes sürecinin başlıca konu olarak masaya yatırıldığı görüşmelerde, Suriye yönetimi ile muhalifler arasında "tutuklu takası" konusu da ele alındı. Astana'da 2 Mayıs'ta yapılacak müzakerelerin ön hazırlığı niteliğindeki Tahran oturumunda, Birleşmiş Milletler'den gözlemciler de hazır bulundu. 19-20 Mayıs tarihlerinde basına kapalı olarak yapılan müzakerelerde, tarafların, Astana müzakerelerinden bir gün önce uzmanlar seviyesinde tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.



İran: Suriye sorunu tüm yönleriyle konuşulmalı



İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki oturuma ilişkin yayımladığı değerlendirmede, Suriye sorunun çözümü için meselenin tüm yönlerinin ele alınması gerektiğini kaydetti.



Bakanlık,"Sorunun hem siyasal ve hem terörizmle mücadele ve askeri ayağının aynı anda ele alınmasıyla meselenin çözülebileceğini temenni ederiz" ifadelerine yer verdi. - Tahran