İran, Türk ve Rus Heyeti Astana Öncesi Bir Araya Geldi

Suriye'de barışın sağlanması konusunda yarın Astana'da düzenlenecek görüşmelere katılacak heyetler biraya geldi.



İran haber ajansı Tasnim, Kazakistan'ın başkentinde yer alan Marriott otelde başta Türkiye ile daha sonra Rusya ile görüşmelerin yapıldığını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi, ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik anlaşmalara uyacağını belirtti.



Görüşmeler Pazartesi günü başlayacak, fakat henüz detayları açıklanmadı. Görüşmelere muhalif birlikler, Suriye hükümeti temsilcisi ve çözüm sürecinde önemli rol oynayan ülke heyetleri katılacak. - Moskova