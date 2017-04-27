İran THY'nin Boeing 777'sini Alamadı

Türk Hava Yolları'na teslimat aşamasında olan TC-LJK tescilli Boeing 777-300ER uçağı, geçtiğimiz haftalarda İran Havayolları'na satışı gündeme gelmişti.



Boeing-Washington-İran-THY arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. TC-LJK tescilli Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı THY'de kalacak.



THY, talepteki düşünün ardından kış sezonunda bazı uçaklarını yere indirmiş, teslim edilecek yeni uçaklar için de tarihlerde değişikliğe gitmişti.



Bu dönemde uçak üreticileri için ambargonun kalktığı İran'dan gelen yüksek talep adeta can simidi oldu. İran ile çok sayıda uçak satış anlaşması yapan hem Boeing hem de Airbus, bu uçaklardan bir bölümünü erken teslim etmek için çalışma başlattı.



Uçak teslim alacak havayollarına teklif götüren imalatçılar, kabul edenlerin uçaklarını hızla boyayarak İran Havayolları'na teslim etmeye başladı.



Benzer teklif THY'ye de gitti. Ancak görüşmeler olumsuz sonuçlandı. TC-LJK tescilli uçak, önümüzdeki günlerde İstanbul'a uçarak seferlerine başlayacak.



Boeing, yeni plana göre İran Havayolları'na ilt 777 tipi yolcu uçağını önümüzdeki yıl Mart ayında teslim edecek. İran toplam 15 adet 777-300ER alacak. (Fotoğraflı) - İstanbul