İran Sınırında Mahsur Kalan Kaçakları Mehmetçik Kurtardı

Van'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında mahsur kalan Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.



İran sınırında güvenliği sağlayan Başkale 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Sarısu Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, termal kameralarla keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında bir grubun sınır hattındaki dere kenarında mahsur kaldığını tespit etti.



Mehmetçik, bölgeye giderek Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçağı kurtardı.



Soğuktan etkilendikleri için battaniye verilen, yiyecek ve sıcak içecek ikram edilen kaçaklar, Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Sağlık durumları iyi olan kaçakların sınır dışı işlemleri için Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildikleri öğrenildi.