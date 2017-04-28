İran Plaj Futbolu Kalecisi Peyman Hosseini Kaleden Kaleye Gol Attı

Plaj Futbolu Dünya Kupası karşılaşmasında İran Milli Takımı, turnuvanın açılış maçında Meksika'yı 3-2 mağlup etti. Maça damgasını vuran olay ise İran'ın kalecisi Peyman Hosseini'nin kaleden kaleye gol atması oldu.

Kaleci Peyman Hosseini, kendi yarı sahasının ortasından müthiş bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Böylece Asya şampiyonu İran, turnuvadaki ilk 3 puanını da almış oldu.''