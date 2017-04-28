İran Plaj Futbolu Kalecisi Peyman Hosseini Kaleden Kaleye Gol Attı
Plaj Futbolu Dünya Kupası'nda İranlı kaleci Peyman Hosseini'nin kaleden kaleye attığı gol turnuvaya damgasını vurdu.
Plaj Futbolu Dünya Kupası karşılaşmasında İran Milli Takımı, turnuvanın açılış maçında Meksika'yı 3-2 mağlup etti. Maça damgasını vuran olay ise İran'ın kalecisi Peyman Hosseini'nin kaleden kaleye gol atması oldu.
Kaleci Peyman Hosseini, kendi yarı sahasının ortasından müthiş bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Böylece Asya şampiyonu İran, turnuvadaki ilk 3 puanını da almış oldu.''
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