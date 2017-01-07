İran-Lübnan İlişkileri

İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, Lübnan'ı ziyaretinde, Suriye'deki tarafların siyasi bir çözüme ulaşması için Astana'daki müzakerelerin sonuç vermesini beklediğini söyledi.



Çalışma ziyareti kapsamında Lübnan'a gelen Burucerdi, Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edildi. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Burucerdi'nin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesaj ilettiği belirtildi.



Bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Burucerdi'nin, "Suriye'de savaşan tarafların siyasi bir çözüme ulaşması için Astana'da düzenlenecek müzakerelerin sonuç vermesini umduğu" kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Avn'ın ise "Astana müzakerelerinin siyasi bir çözüme ulaşmasını temenni ettiği" ve müzakerelerin sonucunun "Lübnan'da büyük krize yol açan Suriyeli mülteci sorunun çözülmesine de yardımcı olacağını" ifade ettiği bilgisi paylaşıldı.



Burucerdi daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ile ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.



Hizbullah basın ofisinden yapılan açıklamada ise Alaaddin Burucerdi'nin Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmesinde Lübnan ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı aktarılırken, görüşmeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



Burucerdi, son olarak bir araya geldiği Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'da yeni hükümetin kurulması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle Hariri'yi tebrik ettiğini belirterek Suriye'de siyasi çözüme ulaşılmasının İran, Lübnan ve bölgenin siyasi istikrarına ve güvenliğine olumlu katkısı olacağına değindi.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Avn'ın da pazartesi günü ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmesi ve Suudi Arabistan'ın Lübnan Ordusu'na yönelik askeri yardım konusunu da ele alması bekleniyor.



Suudi Arabistan geçen sene "Lübnan'ın iki ülke ilişkilerine uymayan tavrı" nedeniyle Lübnan güvenlik birimlerine yapacağı 4 milyar dolar değerindeki askeri yardımı askıya almıştı.



Burucerdi ise Lübnan'a gelmeden önce yaptığı açıklamada İran'ın Lübnan Ordusuna silah ve askeri yardım yapmak için hazır olduğunu ifade etmişti.



İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi'ye ziyaretleri sırasında İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Feth Ali de eşlik etti.