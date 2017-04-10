İran Lideri: ABD'nin Suriye'ye Saldırması Stratejik Bir Hata

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Suriye'ye düzenlediği saldırıyı "stratejik bir hata"olarak değerlendirdi.Üst düzey askeri yetkililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Ayetullah Hamaney, ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını için,"ABD'nin yaptığı eylem yanlış ve stratejik bir hataydı. ABD, geçmiş politikacıların yaptığı hataları tekrarlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu."Eski ABD yetkilileri IŞİD'i kurdu, şimdiki yetkilileri ise örgütü veya ona benzer grupları güçlendiriyorlar "diyen Hamaney, "Avrupa, bugün bu grupları güçlendirerek yaptığı hatanın bedelini ödüyor. Öyle ki Avrupa halkı artık evlerinde ve sokaklarda güvende değil. ABD de aynı hatayı tekrarlamaktadır. Bu tip örgütler gelecekte ABD için de bir tehlike olacak" diye konuştu. - Tahran