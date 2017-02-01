İran Kökenli Amerikalılarla Ailelerinin Arasına Trump Girdi





İran'dan gelecek aile üyelerinin ABD'ye girişlerinin engellendiğini duyduklarında Los Angeles Havalimanı'nda bekleyenler gözyaşlarına boğuldu.



İran asıllı ABD vatandaşı Hüseyin Khoshbakhty, yeşil kart sahibi kardeşinin sınır dışı edildiğini duyunca olan bitene anlam veremedi:



60 yaşındaki Khoshbakhty "Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu tür şeyler yaşandığından İran'dan kaçıp buraya geldik, ama şimdi burada da aynı sorunla karşılaşıyoruz. Ben 15-20 yıldır ABD vatandaşıyım. ve kardeşim dünyanın hiç bir yerinde yanlış bir şey yapmadı. Ben de yanlış bir şey yapmadım." dedi.



Milano Politeknik Üniversitesi'nde biyoloji mühendisliği okuyan Nima Enayati de 6 aylığına Kaliforniya'da değişim programına katılacaktı Ancak Enayati'nin bu hayali İranlı olduğu gerekçesiyle İtalya'daki Malpensa Havalimanı'nda son buldu.



"Şu an daha fazla endişe duyduğum başka bir ziyaret var, çünkü Kaliforniya'daki en büyük cerrahi robotik şirketlerin birinden yatırım yardımı aldık. Bununla birlikte eğer durum değişmezse, vize başvurusu yapamayacağım ve gidip projemi sunamayacağım. Bu benim için, en azından kişisel olarak duygusal yıkıntı olacak."



Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişlerini kısıtlamasından en çok etkilenenler arasında bilim insanları ve akademisyenler yer alıyor. Almanya'da Hasso Plattner Enstitüsü'nde doktorasını tamamlayan Mana, Şubat ayı için Kaliforniya'ya uçak biletini almıştı.



"Palo Alto'da kalmak istemiştim, bir aydan daha uzun süre bunu planlamıştım. Bu nedenle elbette üzüldüm, Hasso-Plattner Enstitüsü'ndeki araştırma ekibi ve arkadaşlarımla gidemedim. Ekibime katılamadım ve ayrıca artık Stanford'da kalıp çalışmama devam edemeyeceğim."



Sanatçılar içinse durum belirsizliğini koruyor. İngiliz ve İran asıllı Soosan Lolavar geçtiğimiz yıl Carnegie Mellon Üniversitesi için Fulbright bursunu kazandı. Sanatçı kimliğiyle Soosan operada sahne almak için Pittsburg'a gitme ayrıcalığına sahip olabilir. Fakat Soosan bu konuda da endişeli:



"Bir yandan operamın sergilendiğini görmek harika olurdu. Çok sayıda insan bu projeye büyük emek harcadı. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ancak diğer yandan özel bir ayrıcalık da beklemiyorum. Bu gibi durumlarda dayanışma gerçekten önemli."



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Tags: kökenli ailelerinin ABD Trump Göç girdi Donald Trump Amerikalılarla arasına Amerika siyaseti İran Gepost: 01 februari 2017