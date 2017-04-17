İran: Karara Saygı Duyarız
Dün gerçekleşen referandumun sonucunu değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, karara saygı duyulması gerektiğini söyledi.
Dün gerçekleşen referandum un sonucunu değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, karara saygı duyulması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
-
Başbakan Yardımcısı Şimşek ekonomide dönüşüm sinyali verdi
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
Referandum sonrası piyasalar nasıl tepki verecek?
-
Çalışanlar dikkat! Tatile gidene 4 gün 'yol izni'
-
Referandum sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!