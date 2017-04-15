İran'ın Resmi Ajansı Irna: Doğu Azerbaycan'da Sel 18 Can Aldı

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Acil Durumlar Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend yaptığı açıklamada, birkaç günden beri Doğu Azerbaycan ilinde aşırı yağışlardan dolayı 18 kişinin Acebşir ve Azerşehr kentlerinde sele kapılarak hayatını kaybettiğini belirtti.



Kolivend, selden dolayı 12 kişinin de yaralandığını söyledi. IRNA, İran'ın Doğu ve Batı Azerbaycan illerinin yanı sıra Mazenderan, Kordestan ve Zencan illerinde de aşırı yağışların hasarlara sebep olduğunu yazdı. - Karabağ