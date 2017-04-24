İran'ın Irak'a Asker Büyükelçi Ataması

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin eski danışmanı Tuğgeneral İyreç Mescidi'nin, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'a ülkenin Bağdat Büyükelçisi olarak güven mektubunu sunduğu bildirildi.



Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Masum, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin güven mektubunu teslim aldı. Kabulde Masum, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun yanı sıra ekonomik, askeri, siyasi ve diğer alanlarda iş birliği alanlarına değindi.



Büyükelçi Mescidi de Irak ile tarihi ve dostluk ilişkilerini pekiştirmeye önem verdiklerini kaydetti.



İran Devrim Muhafızlarının eski komutanlarından Mescidi, Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışındaki askeri ve istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Kuvvetlerinin Komutanı Tümgeneral Süleymani'nin danışmanlığını yapmıştı.