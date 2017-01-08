İran'ın Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani 82 Yaşında Hayatını Kaybetti





İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı olan Rafsancani'nin öğle saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.



1989-1997 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Rafsancani, 1979'da Humeyni İran'a dönünce onun önde gelen yardımcılarından biri oldu.



Devrimin ilk yıllarında içişleri bakanlığı görevini üstlenen Rafsancani, ardından dokuz yıl boyunca meclis başkanı olarak görev yaptı.



Rafsancani aynı zamanda Ağustos 1988'de İran-Irak Savaşı'nı sona erdiren ateşkesi kabul etmesi için Humeyni'yi ikna eden kişiydi.



Auteur: euronews-tr



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