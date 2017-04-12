İran'da Sürpriz Gelişme! Ahmedinejad Cumhurbaşkanlığına Yeniden Adaylığını Koydu

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı yarışı için yeniden adaylığını koydu.

SİYASİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Ahmedinejad'ın başvurusu, adayların yeterliliğini belirleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Ahmedinejad'ın hamlesi ülkedeki tüm siyasi dengeleri değiştireceğine kesin gözle bakılıyor.

ESKİ YARDIMCISI DA ADAY

Ahmedinejad ile birlikte seçim kurumuna gelen eski yardımcısı Hamid Bekai de adaylık başvurusunda bulundu.

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ahmedinejad geçen hafta basın toplantısı düzenleyerek "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağım, ancak en iyi aday olarak gördüğüm Bekai'yi destekleyeceğim" diye konuşmuştu.

HAMANEY ADAY OLMAMASINI İSTEMİŞTİ

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, daha önce Ahmedinejad'ın aday olmamasını istemişti.

Hamaney böyle konuşmuştu:

Geçtiğimiz Eylül ayında Ahmedinejad'ın aday olacağı iddiaları ilk kez gündeme gelmiş, Tahran'daki bir programda konuşan Hamaney, Ahmedinejad'a seçimlere katılma izni vermediğine ilişkin basında yer alan iddiaları değerlendirmişti.

İsim vermeden, eski cumhurbaşkanının makamına gelerek kendisiyle konu hakkında görüştüğünü belirten Hamaney, "Ben de o kişinin ve ülkenin çıkarlarını göz önüne alarak katılmamalarını söyledim. Hatta 'Katılmayın.' demedim, 'Katılmanızın iyi olmadığını düşünüyorum.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM 19 MAYIS'TA

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için adaylık başvuruları bugün başladı. Kayıtlarla birlikte, 12. dönem cumhurbaşkanlığı için seçim kampanya sürecine de girilmiş oldu.