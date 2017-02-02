İran'ın Divası Googoosh: Trump'ın Yasağıyla O Eski Günlere Dönmekten Korkuyorum





Mohsen Salehi Euronews Brüksel:



ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının Amerika'ya girmesini yasaklayan karar, binlerce kişinin yaşamını olumsuz etkiledi. İşte o yasakla birlikte hayatı kabusa dönenlerden biri de İran'ın divası Googoosh. Kendisi şuan Londra'da. euronews'e hoş geldiniz.



Googoosh:



Teşekkür ederim. Sizinle olmaktan çok mutluyum.



Mohsen Salehi Euronews Brüksel:



"Guguş, yeşil kart sahibisin ve Los Angeles'ta yaşıyorsun. Fakat yarın ABD'ye gideceksin. Havaalanında geçişinize izin verilmemesinden endişe duyuyor musun ?



Googoosh:



"Bunu çok düşündüm. Bana bu konuda güvence verilmişti. Yine de bu durum beni 37 yıl önceye, Tahran'dan Londra'ya gitmek zorunda kaldığım zamanlara götürdü. O aynı duyguları tekrar hissettim. O dönem İslam rejiminin iktidara gelmesiyle sanatsal faaliyetlerim durduruldu. 21 yıl boyunca şarkı söylemem yasaklandı. Birkaç gün önce göçmenlik bürosundan avukatım beni aradığında yine o eski duygu sardı ve evet hava limanında sorunlarla yüzleşmekten korkuyorum. ABD benim ikinci evim ve İranlı olduğum için, Müslüman bir aileden geldiğim için ülkeye girişimin engellenmesinden korkuyorum.



Mohsen Salehi Euronews Brüksel:



Trump'ın kararını duyduğunuzda ne hissettiniz?



Googoosh: İkinci evimden de sürülebileceğimi hissettim. Artık ikinci evimden de itilirsem, kalacak bir yer bulmam gerekecek. Schengen vizemin süresi birkaç ay içinde sona erecek. İran'a da geri dönemem. Tekrar böyle bir şey olursa, yine tarafsız bir bölgede yalnız kalmış olacağım"



Mohsen Salehi Euronews Brüksel:



Sayın Googoosh teşekkür ederim ve size sorunsuz, güvenli bir yolculuk dilerim..



Googoosh: Ben teşekkür ederim ve dilerim ki hiç kimsenin umutları ve rüyaları sınırların arkasında durdurulduğu için yıkılmasın.



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Tags: günlere ABD korkuyorum İranın yasağıyla Göç Donald Trump divası Googoosh: dönmekten Trumpın Amerika siyaseti eski İran Gepost: 01 februari 2017