İran'ın Amman Büyükelçisi, Ürdün Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı

İran'ın Amman Büyükelçisi Mucteba Firdevsipur'un, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi'nin Ürdün Kralı II. Abdullah'la ilgili açıklamaları üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.



Ürdün Haber Ajansı PETRA'ya göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Firdevsipur'a, Kasımi'nin Kral Abdullah'a yönelik açıklamalarıyla ilgili protesto notası verildi.



Habere göre, İran tarafından yapılan bu açıklamaların, Ürdün'ün terörle mücadele ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda oynadığı merkezi rolü karalama çabasının bir yansıması olduğu belirtilen notada, İran'ın "komşuluk ilişkileri ve içişlerine müdahale etmeme" ilkesine bağlı kalması gerektiği ifade edildi.



Kasımi, İran Haber Ajansı İRNA'da yer alan açıklamalarında, Ürdün Kralı Abdullah'la ilgili olarak, "(Kral Abdullah) Terörü tarif ederken büyük bir hata işliyor. Kendisini terör ve DEAŞ safına katılmış Ürdünlü teröristlerle ilgili kaynak ve istatistikleri gözden geçirmeye ve ancak ondan sonra terörle mücadelede ön safta savaşan İran'la ilgili görüşünü belirtmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.