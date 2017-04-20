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İran ile Hindistan, Lpg Satış Anlaşması İmzaladı
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İran ile Hindistan, Lpg Satış Anlaşması İmzaladı

Hindistan ve İran arasında ilk sıvı gaz (LPG) satış anlaşması imzalandı.

İran ile Hindistan, Lpg Satış Anlaşması İmzaladı

Hindistan ve İran arasında ilk sıvı gaz (LPG) satış anlaşması imzalandı.

Kaynak: Dunya.com

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Hindistan, Iran, İran, Lpg