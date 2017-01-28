İran'ı Anlamak" Paneli

Gazeteci yazar Turan Kışlakçı, "İran, Filistin davasını kullanarak meşruiyet elde etmeye çalışıyor. İran'da bir ordu kuruldu, Kudüs'ü fethetmek için. Ancak bu ordu, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta Müslümanları öldürdü. 'İran İslam Cumhuriyeti' deniyor. 'Cumhuriyet' demek lazım. İran'ın yaptıkları İslam dünyasına çok büyük zarar veriyor." dedi.



Kışlakçı, Küreselden Yerele Türkiye Grubu tarafından Üsküdar Altunizade Kültür Merkezinde düzenlenen "İran'ı Anlamak" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, İran'ın 4 bin yıllık tarihi olduğunu belirterek, bu ülkenin, geçmişinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ifade etti.



İran'ın Filistin davasını kullanarak meşruiyet sağlamaya çalıştığını vurgulayan Kışlakçı, şöyle konuştu:



"İran'da bir ordu kuruldu, Kudüs'ü fethetmek için. Ancak bu ordu Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta Müslümanları öldürdü. 'İran İslam Cumhuriyeti' deniyor. 'Cumhuriyet' demek lazım. İran'ın yaptıkları İslam dünyasına çok büyük zarar veriyor. Sudan'da İran kültür merkezleri kapatıldı, konsolosluğu kapatıldı. Malezya'da da aynısı oldu. Bir anda ne oldu da İran, İslam dünyasında istenmez hale geldi? Sudanlılarla konuştuğumda burada Şiiliği yaygınlaştırmaya çalıştıklarını, iç politikalara devlete nüfuz etmeye çalıştıklarını öğrendim. Bu size neyi hatırlatıyor? Takiyeyi değil mi? Bu durum paralel bir durum orada da."



İran İslam Devriminin önderi Humeyni'nin sürgündeyken 60'ların sonunda Bursa'da 1 yıl kadar kaldığını belirten Kışlakçı, "Bursa'da görüştüğü kişilerden biri Fetullah Gülen. İran devrimi olduktan sonra Humeyni'nin Türkiye'ye gönderdiği ilk heyet de Fetullah Gülen'i ziyaret ediyor. Görüşmenin detaylarını bilmiyorum ama işin uzmanlarının bunu incelemesi lazım. İran'ı bilmek için tarihini iyi bilmek lazım, İran'ın coğrafyasını anlamak lazım. İslam dünyasını, ümmetini aldattılar. Bizim Şiilikle bir sorunumuz yok. İran yıllardır uyguladığı Pers ve Safevi politikaları yüzünden ümmetten uzaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.



Panelin moderatörlüğünü yapan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Küreselden Yerele Türkiye Grubu Başkanı Metin Külünk ise İran konusu dışında da paneller gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Günümüzde artık dış politika diye bir kavram yok. Dünya gittikçe küçülüyor. Küçülen dünyada her şey çok iç içe bir hal aldı. Her şey satır aralarında gizleniyor. Artık çok dikkatli olmamız, hassasiyetlerimizi maksimum düzeyde olması gereken bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu.



Panelde konuşan Doç. Dr. Mehmet Şahin de şunları söyledi:



"'Ruhani Cumhurbaşkanı seçildi ya da seçtirildi' denilebilir. Ruhani'nin İslam Dünyası'nda ve Türkiye'de yeterince anlaşıldığını düşünmüyorum. Gerçek İran'ı da Suriye'de yaşananlardan sonra anladık. İran'da artık bir İslam Cumhuriyeti yok, İran Cumhuriyeti var. İran'ı anlamak istiyorsanız İslam Dünyası'nın karşılaştığı kırılma dönemlerinde aldıkları tavırlara bakın. İran'da 2006 yılından beri süren dış ve iç baskıyı azaltacak bir aday arandı. Ruhani buna uyuyordu. Onun için bunu seçtirdiler."



Şahin, "Ruhani döneminde dünya ile barışırken İslam Dünyası ile kötü hale geldiler. Amerika ile barışmayı ne kadar da çok istiyorlarmış." dedi.



Panelde ayrıca Prof. Dr. Ahmet Uysal da bir konuşma yaptı.