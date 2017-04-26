İran Doğu Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Navadad, Vali Taşyapan'ı Ziyaret Etti

Van'da düzenlenen '3. Türkiye-İran Forumu'na katılmak üzere kentte bulunan Doğu Azerbaycan Vilayeti Ekonomiden Sorumlu Vali Yardımcısı Ala Navadad, beraberindeki heyetle birlikte Vali İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.



Valilik binasında Vali Taşyapan tarafından karşılanan Vali Yardımcısı Navadad ve beraberindekiler, daha sonra makama geçerek burada bir süre görüştükleri Vali Taşyapan ile Türkiye-İran Forumu'nun ilk gün toplantıları hakkında değerlendirmeler yaptıktan sonra, karşılıklı ticari ilişkiler ve diğer konularda görüş alışverişinde bulundu. İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti dış ilişkiler yetkilileri ile Tebriz Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin de Vali Yardımcısı Ala Navadad'a eşlik ettiği ziyarette, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, 23. Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da yer aldı. - VAN