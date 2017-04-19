İran Dışişleri Bakanı Zarif Kırgızistan'da

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildayev, başkent Bişkek'te İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Bişkek'e gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif ve beraberindeki heyet, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Abdildayev ile Cumhurbaşkanlığı Kongre Salonu'nda bir araya geldi.



Konuk mevkidaşını "Hoş geldiniz kardeşim" diye karşılayan Abdildayev, ülkesinin İran ile çok taraflı iş birliğini geliştirmek istediğini söyledi.



Abdildayev, Kırgızistan ve İran arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıl dönümünde yapılan ziyaretin "sembolik bir ayrıcalık" taşıdığını dile getirdi.



İkili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Abdildayev, Kırgızistan'ın, İran ile siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.



İran Dışişleri Bakanı Zarif de mevkidaşına misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederek, bu tarz temasların ikili ilişkileri ilgilendiren konuların ele alınması açısından önemli olduğunu belirtti.



Ayrıca Zarif, "dengeli ve çok yönlü" dış politika yürüten Kırgızistan'ı yakın bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.



Kırgızistan, İran'ı yatırıma davet etti



Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantıda konuşan Abdildayev, 2016'da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 14 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, "Bu rakam iki tarafı da yeterince memnun etmiyor çünkü potansiyelimiz çok büyük. 2015'te İran ile ortak ticaretimiz 7 milyon dolardı. Geçen yıl bu rakam 14 milyon dolara çıktı. Bu da ekonomi alanındaki ilişkilerimizin ilerlediğini gösteriyor." dedi.



Abdildayev, İran'ı ülkesinde havacılık, bankacılık, hidro-enerji, tarım, gıda sanayi, ulaşım, iletişimin yanı sıra eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında yatırım yapmaya davet etti.



Ayrıca Abdildayev, İranlı mevkidaşıyla, İran-Çin-Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan'ı birbirine bağlayacak demir yolu hattının inşası konusunu görüştüklerini bildirdi.



İran, Kırgızistan'a yatırım yapmaya hazır



İran Dışişleri Bakanı Zarif de İran iş çevrelerinin, Kırgızistan'a yatırım yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.



Kırgızistan'daki yatırım olanakların değerlendirilmesi için Bişkek'te İran-Kırgız İş Forumu yapıldığını hatırlatan Zarif, iki ülke ticaretinin geliştirilmesi için ilk olarak bankacılık alanında iş birliğinin önemine işaret etti.



İran'a uygulanan yaptırımların dış yatırımları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Zarif, Kırgızistan ile bankacılık, ilaç sanayi, eğitim ve teknoloji alanındaki iş birliği konularına ağırlık verileceğini kaydetti.