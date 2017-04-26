İran Dışişleri Bakanı: "Trump'ın Sözlerini Ciddiye Almayın"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmaya bağlı kalmayabileceği sözlerine tepki gösterdi.



Basın mensuplarının soru üzerine Trump'ın sözlerini değerlendiren Zarif, "Trump'ın sözlerini çok ciddiye almayın" diye konuştu.



Her fırsatta 2015 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmayı eleştiren Trump, iki gün önce yaptığı konuşmada ABD'nin anlaşmadan çıkabileceğini ifade etmişti.



Trump ayrıca geçen hafta İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile düzenlediği ortak basın toplantısında da İran'ı nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmamakla suçlamıştı. - Tahran