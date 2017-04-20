İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Sajadpour'dan İşbirliği Mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IPIS) Başkanı Prof. Dr. Kazım Sajadpour, "Tek çözüm iş birliği. Bence iş birliği kilit nokta. Türkiye ve İran arasında bazı zorluklar olsa da iyi işleyen bir iş birliği var." dedi.



Sajadpour, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından Milli Mücadele Yerleşkesi'nde düzenlenen, Kuzey Afrika, İran ve Türkiye'de siyasi, sosyal, iktisadi ve güvenlik sorunlarının ele alınacağı "Kuzey Afrika, Türkiye ve İran'da Süreklilik ve Değişim Sempozyumu"nun açılışında konuştu.



İran'ın tahayyül edildiği ve gerçeği arasında fark bulunduğunu belirten Sajadpour, ilk olarak ülkesi konusunda çok fazla varsayım olduğunu dile getirdi.



Sajadpour, örneğin "İran'ın emperyalist bir ülke olduğu ve eski emperyal dönemi canlandırmak istediği" gibi varsayımlarla akademik çalışma yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.



Sajadpour, İran konusundaki diğer varsayımların ise "tehdit ve tehlike" olarak algılanması ile İran'ın ideolojik olarak yayılmaya çalıştığı yönünde olduğunu belirtti.



İran çalışmalarının, bu belli başlı kalıplarla yola çıkılarak yapıldığını aktaran Sajadpour, ancak iyi bir analizin bir ülkeyi tek bir konsepte indirgemeden, karmaşıklıkları dikkate alarak yapılabileceğini anlattı.



İran'ın doğru analiz edilebilmesi için konferansın alt başlıklarındaki gibi "süreklilik ve değişim" perspektifinden bakılması gerektiğinden söz eden Sajadpour, "Varsayımlardan kurtulun. Önce İran'ı tehdit ve tehlike olarak resmetmekten vazgeçin." dedi.



"Tek çözüm iş birliği"



İran konusundaki diğer yaygın davranışlar konusunda ise Sajadpour, "Özellikle politika merkezlerinde İran'la ilgili suçlama oyunları var. Nerede ne olursa olsun İran suçlanıyor." diye konuştu.



Bu tür suçlamaları, bazı kesimlerin "kendi eksiklikleri kapatmak" için yaptığına işaret eden Sajadpour, İran'ı suçlamanın çatışmalı bir durumdan başka bir şey üretmediğinin altını çizdi. Sajadpour, İran'ı suçlamaktan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.



Son olarak bu suçlamaların bir sonucu olarak izlenen, İran'ı yalnız bırakma politikasına değinen Sajadpour, tek çözümün ancak iş birliği yoluyla elde edilebileceğini dile getirdi.



Sajadpour, "Bizler, politikacılar ve düşünürler olarak şunu bilmeliyiz ki tek çözüm iş birliği. Bence iş birliği kilit nokta. Türkiye ve İran arasında bazı zorluklar olsa da iyi işleyen bir iş birliği var." diye konuştu.



İki ülke ilişkilerinin tarihi öneme sahip olduğunun altını çizen Sajadpour, bu çok boyutlu ilişki sayesinde sorunların çözülebildiğini ve bir yerde sorun olsa da birlikte çalışılabilecek başka alanlar bulunabildiğini kaydetti.