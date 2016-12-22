Iran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ensari, Lübnan Başbakanı Hariri Tarafından Kabul Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



Hariri ile Ensari'nin bir araya gelmesi

Ensari'nin basın açıklaması İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Lübnan'da sağlanan siyasi birlikteliğin tüm bölgeye yayılması temennisinde bulundu.



Ensari, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakan Saad Hariri tarafından kabul edildi.



Ensari, Hariri ile Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Ensari, Lübnan'da yakın zamanda cumhurbaşkanı seçilmesi ve yeni hükümetin kurulmasıyla sağlanan siyasi ortamın bölgeye de yansıması temennisinde bulunarak, gelişmelerin ülkenin siyasi, sosyal ve iktisadi göstergelerini de iyileştireceğini ifade etti.



Lübnan'ın geçmişte bölgedeki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirten Ensari, ancak Lübnan'ın artık bölgesel gelişmelere olumlu yönde etkisi olduğunu sözlerine ekledi.