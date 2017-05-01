Iran'dan Türkiye'ye 'operasyonları durdurma' çağrısı



Ekber Karabağ / Tahran, 1 Mayıs (DHA) - Türkiye'nin Suriye ve Irak'a düzenlediği hava harekatını kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Türkiye'den operasyonları durdurmasını istedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak operasyonlarını basın toplantısında değerlendiren Sözcü Behram Kasımi, Merkezi hükümetin izni olmadan diğer ülkelere yapılan herhangi bir müdahale, kınanılacak bir eylemdir. Uluslararası kurallara aykırı bu eylem, yıkıcı sonuçlara neden olabilir ifadesini kullandı.



Harekatın, Türkiye'deki anayasa değişikli oylaması sonrasında yapıldığına dikkat çeken İranlı Sözcü, Bu tip eylemlerin olmamasını ve durdurulmasını tavsiye ediyoruz diye konuştu.



Türkiye'nin Suriye'deki rolü göz ardı edilemez



Kazakistan'ın başkenti Astana'da İran, Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle bu ay içinde yapılacak Suriye konulu müzakerelere de değinen Sözcü Kasımi, Türkiye'nin Suriye krizindeki rolünü göz ardı edilemez açıklamasında bulundu.



İranlı diplomat, Suriye konusunda iki ülke görüş ayrılığı içinde olsa da, Türkiye'nin Astana zirvesinde bulunması olumlu ve önemsenecek bir adımdır. Görüş ayrılıkları nedeniyle Astana'yı kapatamayız. Astana süreci daha güçlü şekilde devam etmeli dedi.



Irak'ın bölünmesini kabul etmeyiz



İran'ın, Kürtler tarafından Irak'ın bölünmesini kabul etmeyeceğini söyleyen Kasımi, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyoruz. Her türlü bölünmeye karşıyız ve bunu kabul etmeyiz diye kaydetti.



İranlı Sözcü, Irak anayasasında da öngörüldüğü üzere Iraklı Kürtlerin belli hak ve hukukları var, fakat onlar ülkenin toprak bütünlüğüne karşı çıkamaz dedi.



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