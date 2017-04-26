İran'dan TSK'nın Sincar Harekâtına Tepki

İran Dışişlerli Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Sincar bölgesine düzenlediği hava harekatına tepki göstererek, operasyonun "Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini" iddia etti.



Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yaptığı harekatın bölgede istikrarsızlığa neden olacağı ileri sürülerek, Bağdat yönetiminin bu konudaki pozisyonunun desteklendiği kaydedildi.



Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Ülkelerin egemenlik haklarının her hangi bir gerekçeyle ihlal edilmesi, uluslararası hukuk ve kurallara aykırı olup, bölgede istikrarsızlığın güçlenmesi ve sürmesine ortam oluşturacaktır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "İran, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına gelen bu hareket konusunda Irak hükümetinin duruşunu destekliyor" denildi. - Tahran