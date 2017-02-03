Iran'dan Trump'ın Tehdidine Twitter'den Yanıt: Tehditler Iran'ı Etkilemez

Iran'dan Trump'ın tehdidine Twitter'den yanıt: Tehditler İran'ı etkilemez



Ekber Karabağ Tahran, 3 Şubat (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter'dan paylaştığı, İran ateşle oynuyor açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada tehditlerin İran'ı etkileyemeyeceğini ifade etti.



Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran, güvenliğini halkından aldığından tehditlerden etkilenmez. Biz asla savaşı başlatan olmayacağız, ancak sadece kendi savunma araçlarımıza güveniriz' dedi.



Donald Trump, bugün Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda, İran ateşle oynuyor ifadesini kullandı. Trump, kendisinin İran'a karşı, Obama kadar kibar olmayacağını söyledi.