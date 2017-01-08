İran'dan Suriye'ye 2 Günde 2 Ziyaret

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, barış görüşmelerinde tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri gerektiğini söyledi.



İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Beşşar Esed'le konuşmasında, "Herkes başkenti Şam olan tek parça Suriye için çabalamalıdır." dedi.



Siyasi görüşmelerin, Suriyelilerin idaresinde ve kendi aralarında olması gerektiğini vurgulayan Şemhani, "Silahlı güçlerin siyasi süreçle birlikte hareket etmesi, onları destekleyen ülkelerin diyaloğa olan samimiyetlerini ölçme yönünden gösterge durumundadır." ifadelerini kullandı.



Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkes ve siyasi çözüm çabalarında ön plana çıkararak garantör ülkeler olmalarını değerlendiren uzmanlar, İran'ın bu süreçte dışlandığına işaret ediyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Alaaddin Burucerdi'nin iki gün önceki Şam temaslarının ardından Şemhani'nin Suriye'de görüşmeler yapması, İran yönetiminin bu süreçteki açığını kapatma çabaları olarak değerlendiriliyor.