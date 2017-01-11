İran'dan Irak'a Asker Büyükelçi İddiası

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin müşaviri Tuğgeneral İyreç Mescidi'nin, İran'ın Bağdat Büyükelçisi olarak atanacağı ileri sürüldü.



İran'dan yayın yapan Asrı İran haber sitesi, Bağdat Büyükelçisi Hasan Danayifer'in yerine Tuğgeneral Mescidi'nin atanacağını ileri sürdü.



Öte yandan, İran'ın Suriye Büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani'nin görevi de 1 ay önce sonlandırılmıştı. 5 yıl aradan sonra Tahran'a dönen Rauf'un yerine henüz büyükelçi tayin edilmezken, İran medyasında Suriye'ye gönderilecek kişi olarak Cevad Türk Abadi'nin ismi geçiyor.