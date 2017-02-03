İran'dan ABD'ye Misilleme: Güreş Takımına Vize Yok

İran, Güreş Dünya Kupası için ülkeye gelmek isteyen ABD takımına vize vermedi.



İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağına karşılık Amerikalı güreşçilerin ülkeye girmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.



ISNA ajansında yer alan habere göre İran Güreş Federasyonu, Dünya Güreş Birliği'ne bir mektup göndererek ABD yerine başka bir takımın kupaya davet edilmesini istedi.



8 takımla düzenlenmesi planlanan kupa, ABD'nin yerine başka bir ülkenin davet edilmemesi durumunda 7 ülkeyle başlayacak. Dünyanın en prestijli güreş turnuvaları arasında yer alan kupaya Türkiye'nin de ulusal güreş takımı da katılıyor.





Bir diğer İran ajansı olan ILNA'ya konuşan bir dışişleri yetkilisi de ABD takımına vize vermeyeceklerini doğrularken, bu kararı uzun tartışmalar sonucu aldıklarını belirtti.



Turnuva önümüzdeki yıl ABD'de düzenlenecek



Erkekler Serbest Stil Güreş Dünya Kupası 16-17 Şubat tarihlerinde İran'ın Kirmanşah kentinde düzenlenecek. Son üç yıldır ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen turnuva ondan önceki yıl da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenmişti. Turnuva önümüzdeki yıl tekrardan ABD'de düzenlenecek.





Güreş sporunun çok popüler olduğu İran'ın ulusal güreş takımı son beş yıldır her Erkekler Serbest Stil Güreş Dünya Kupası'nı birincilikle bitirdi.



Dünya Güreş Birliği'nin düzenlediği bir diğer kupa olan Erkekler Grekoromen Güreş Dünya Kupası da bu yıl 16-17 Mart tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek. Bu yarışma geçtiğimiz 4 yıl da İran'da düzenlenmişti.





1998'den bugüne kadar ABD Ulusal Güreş Takımı İran'da düzenlenen 15 turnuvaya katılırken İran Ulusal Güreş Takımı da ABD'de düzenlenen 16 turnuvaya katıldı.