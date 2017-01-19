Iran'da Yangın Çıkan 15 Katlı Bina Çöktü 3

Iran'da yangın çıkan 15 katlı bina çöktü 2



İran'da yangın çıkan 15 katlı bina çöktü



Ekber Karabağ Tahran, 19 Ocak (DHA)- İran'ın başkenti Tahran'da iş yeri olarak kullanılan 15 katlı eski bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bina çöktü.



Sabah mesainin başladığı saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin 4 saat süren çalışmasıyla söndürülmeye çalışılırken bina itfaiye ekiplerin üzerine çöktü.



İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre en az 37 itfaiye ekibinin enkaz altında kaldığını duyurdu.



Enkaz altından çıkarılan durumu ağır 7 itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığı diğer 30 kişinin ise olay yerinde tedavi edildi belirtildi.



Binanın dikey şekilde çökmesi, diğer binaların hasar almasını engellemiş oldu.



Binlerce kişinin çalıştığı binanın yangının başlamasıyla boşaltılması, olası büyük felaketlerin önüne geçmiş oldu.



Tahran'ın en kalabalık yerlerinden Firdevsi ve Cumhuriyet caddeleri kavşağında yer alan binada, ağırlıklı olarak giyim üzerinde çalışan atölye ve toptancılar bulunuyordu.



Tahran'ın en eski çok katlı binalarından biri olan Plasko binası, 1964 yılında yapılmıştı.



Yangının neden çıktığı bilinmezken, olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



(Tür: Dış)