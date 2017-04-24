İran'da Uyuşturucu Tacirleri İçin İdam Cezası Hafifletildi

İran meclisinde onaylanan yeni yasayla daha önce uyuşturucu tacirlerine verilen idam veya müebbet hapis cezası 25-30 yıl hapse dönüştürülüyor.



İran'ın resmi haber ajansının (IRNA) meclis adalet komisyonu sözcüsü Hasan Nevruzi'ye dayandırdığı haberine göre, yeni yasa, uyuşturucu madde üretici ve satıcılarına idam cezasına sınırlama getirecek.



Nevruzi, İran meclisinde onaylanan yeni yasaya göre, eskiden idam veya müebbet hapis cezasına çarptırılanlara artık 25-30 yıllık hapis cezasının yanı sıra yaklaşık 32 bin dolar para cezası verileceğini belirtti.



Uyuşturucu ticareti için idam cezasının tamamen kalkmadığını kaydeden Nevruzi, Uyuşturucu üretim ve ticareti sırasında silah kullanımı veya kullanmak amacıyla ateşli silah bulundurulması durumunda idam cezasının geçerli olacağını sözlerine ekledi.