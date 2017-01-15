İran'da "Türkiye Yükseköğretimi ve Üniversitelerini Tanıtım Semineri"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Mustafa Aydın, "Dünyada 200 milyar dolarlık yabancı öğrenci eğitim bütçesi var. Her ülke bu pazardan payını almaya çalışıyor. Ayrıca, yabancı öğrenciler kendi ülkelerine döndükleri zaman sizin tanıtımınızı yapan fahri büyükelçileriniz oluyorlar." dedi.



Başkent Tahran'daki Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi tarafından düzenlenen "Türkiye Yükseköğretimi ve Üniversitelerini Tanıtım Semineri"nde, Türkiye'de yükseköğretim programı ve bazı üniversitelerin tanıtımı slayt şeklinde sunuldu.



Program öncesi AA muhabirine konuşan DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Aydın, gerçekleştirilen faaliyeti, "Yabancı bir ülkede eğitim almak isteyen İranlı öğrencileri Türkiye'ye davet etmek" olarak özetledi.



Konseyin amacının Türk üniversitelerinin uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve dünyada kendi ülkesi dışında eğitim alan öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmelerini sağlamak olduğunun altını çizen Aydın, "Konseyin kuruluş tarihi olan 2012 yılında ülkemizde yabancı öğrenci sayısı 32 bin civarındayken, hem üniversitelerimiz hem de konseyimizin çalışmalarıyla bu rakam 120 bine çıkmıştır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de okuyan İranlı öğrenci sayısını, 2015-2016 dönemi için 5 bin 657 olarak açıklayan Aydın, İranlı öğrencilerin tercih ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ABD'den sonra 2'nci sırada geldiğini belirtti.



Aydın, "Türkiye'deki üniversitelerin fiziksel, bilişim, teknolojik, laboratuvar ve alt yapılarının gelişmesi ile birlikte dünyanın ilk 500'ünde 15 Türk üniversitesi yer alıyor. Eğitim kalitesinin artması, ülkemizi tercih eden öğrenci sayısının da artmasını sağlıyor." açıklamasında bulundu.



Mustafa Aydın, 2023 yılında Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını 250 bine çıkarmayı öngördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"UNESCO verilerine göre dünyada şu anki 5 milyon uluslararası öğrenci sayısının 2020 yılında 7 milyona çıkması bekleniyor. Yine uluslararası verilere göre yabancı bir öğrenci eğitim için gittiği ülkeye yıllık 40 bin dolar civarında girdi sağlıyor. Dünyada 200 milyar dolarlık yabancı öğrenci eğitim bütçesi var. Son yıllarda eğitim ekonomisi diye bir kavram gelişti. Her ülke bu pazardan payını almaya çalışıyor. Bu işin ekonomik yönü. Ayrıca, yabancı öğrenciler kendi ülkelerine döndükleri zaman sizin tanıtımınızı yapan fahri büyükelçileriniz oluyorlar."



Program kapsamında, Atılım, Bahçeşehir, Bilkent, İstanbul Aydın, İstanbul Bilgi, İstanbul Ticaret, Nişantaşı ve Özyeğin üniversiteleri Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıtım stantları açtılar.