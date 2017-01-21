İran'da Sınır Güvenliği Toplantısı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Türkiye ile İran heyetleri arasında periyodik olarak yapılan sınır güvenlik toplantısına katıldı.



Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında akit ve imza edilen hudut mıntıkasının emniyetine ve mezkür mıntıkada çıkan hadise ve ihtilafların tasfiyesine ait mukavelename gereğince 1. Derece Hudut Makamları arasında iki ayda bir yapılması öngörülen toplantı İran'ın Maku kentinde yapıldı. Maku Sınır Alayı Konukevi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Çaldıran heyeti adına Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Maku heyeti adına Kilise Kent 1. Derece Hudut Komiseri Muavini Yüzbaşı Seyyid Fahrettin Musevi başkanlık yaptı. Çaldıran ve Maku arasındaki 120 numaralı hudut taşından başlayarak 200 numaralı hudut taşına kadar olan ortak sınır hattında meydana gelen sınır olaylarının görüşüldüğü toplantıda; kaçakçılık ve sınırda gerçekleşebilecek diğer illegal olayların önüne geçilebilmesi için karşılıklı bilgi paylaşımının sürdürülmesi ve sınır hattında emniyet tedbirlerinin icrasının devam ettirilmesi kararı alındı.



Sınır güvenliği toplantısında Kaymakam Dundar'a Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Binbaşı Tamer Çalışır, Çaldıran Emniyet Amiri Savaş Ertürk ve Çaldıran Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Yılmaz eşlik etti. - VAN