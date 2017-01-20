İran'da Sınır Güvenliği Toplantısı

Türkiye ile İran heyetleri arasında periyodik olarak yapılan Sınır Güvenlik Toplantısı, İran'ın Maku kentinde yapıldı.



Alınan bilgilere göre, Türkiye ile İran arasındaki 1. Derece Hudut Makamları arasında iki ayda bir yapılması öngörülen toplantı, İran'ın Maku kentinde yapıldı.



Maku Sınır Alayı Konukevi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Çaldıran heyeti adına Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Maku adına 1. Derece Hudut Komiseri Muavini Yüzbaşı Seyyid Fahrettin Musevi başkanlık yaptı.



Çaldıran ve Maku arasındaki 120 numaralı hudut taşından başlayarak 200 numaralı hudut taşına kadar olan ortak sınır hattında meydana gelen sınır olaylarının görüşüldüğü toplantıda, kaçakçılık ve sınırda gerçekleşebilecek diğer illegal olayların önüne geçilebilmesi için karşılıklı bilgi paylaşımının sürdürülmesi ve sınır hattında emniyet tedbirlerinin icrasının devam ettirilmesi kararı alındı.



Toplantıda Kaymakam Dundar'a, Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Binbaşı Tamer Çalışır, Çaldıran Emniyet Amiri Savaş Ertürk ve Çaldıran Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Yılmaz da eşlik etti.