İran'da "Simorg ve Şeyler" Resim Sergisi

Türk ressam Havva Marta'nın "Simorg ve Şeyler" isimli 11'inci resim sergisi Tahran'daki Did Gallery'de açıldı.



Marta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'da Simorg resimlerini sergilemenin kendisine ayrı bir heyecan kattığını söyledi.



Eserlerini yağlı boya tekniği ile üreten Marta, "Sergilerimde mitolojiyi sorguluyorum. Bu sorgulamayı hikayeler ve sembollerle yapıyorum. Kompozisyonunu oluşturduğum her sembolün o hikaye içinde bir anlamı var. İlk önce hikayeyi okuyorum. Belleğimde gördüğümü heyecanımı kaybetmeden tuvalde çalışıyorum." dedi.



İranlı heykeltraş Babek Subhi'nin daveti üzerine Tahran'da sergi açmaya karar verdiğini dile getiren Marta, "Simorg benim yaşam felsefemdir. Daha önce üzerinde çalıştığım Simorg resimlerimi İran'da sergileme kararı aldım. Yaptığım mitleri yerinde sergilemek bana ayrı bir heyecan veriyor. Aslında hepimiz bir Simorguz." ifadelerini kullandı.



Sergide yer alan 5 Simorg çalışmasını 2008'de yaptığını ve bu çalışmaların ABD'de online düzenlenen bir yarışmada juri özel ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Marta, yapıtlarında figürün bir yönü yoksa fonda kullandığı yoğun dokularla resimlerinin dört yönlü asılmasının anlamı bozmayacağını belirtti.



Marta, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İranlı ünlü şair ve mutasavvıf Feriduddin Attar'ın Mantıku't-Tayr adlı eserinde yer alan Simorg hikayesi, hakikati arayan 30 kuşun çile ve zorluklarla dolu yolculuğunu anlatır. Onun iyilik sever bir doğası olduğuna ve kanatlarının bir dokunuşunun her türlü hastalık veya yarayı tedavi edeceğine inanılırdı. Simorg'un en meşhur özelliği, kimseye muhtaç olmadan kendi başına yaşadığı için kanaati temsil etmesidir. Kısaca, Simorg kuşu bir tekamül hedefinin sembolüdür ki, ezoterik bilgilerde nefsaniyetini tümüyle alt etme ve dünya okulundan mezun olacak düzeye gelme olarak ifade edilir."



Sergi, 24 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.