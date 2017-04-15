İran'da Sel Felaketi: 3 Ölü, 12 Kayıp

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu.



İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Tebriz'e bağlı Aceb Şir ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, 12 kişi kayboldu.



Azerşehr kentinde de Gellezar Köprüsü altında seli izleyen 5 otomobil, içindekiler ile sele kapıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü felaket sonrası, içerisinde 3 cesedin bulunduğu bir araca ulaşıldı.



Sel felaketi, Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı 10 ilçede mal kayıplarına yol açtı.