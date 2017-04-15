İran'da Sel: En Az 36 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın kuzeybatısındaki 4 ilde meydana gelen sel felaketinde en az 36 kişi hayatını kaybetti.



İran'ın Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Kürdistan ve Zencan illerinde yaşanan olayda, sel sularına kapılan onlarca kişiden de haber alınamıyor.



En çok insan kaybının yaşandığı Doğu Azerbaycan ilinde şu ana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kürdistan ilinde 5, Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinde ise 1 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti.



Dün başlayan şiddetli yağış ve dağlardaki biriken karların erimesiyle yaşanan sel felaketinde, arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Amatör kameralarla çekilen bir videoda, bisikletiyle sel sularına meydan okuyan bir genç, çevresindekilerin uyarılara aldırmayarak sel surlarına girince hayatından oldu.



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Sel felaketine dair amatör kamera görüntüleri - Tahran