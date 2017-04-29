İran'da Seçim Münazarasında 'Zencani'  Tartışması--Arşiv Görüntü Eklendi

İran'da cumhurbaşkanı adayları devlet televizyonunun düzenlediği canlı münazarada bir araya geldi. Adaylardan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Tahran Belediye Başkanı Bakır Galibaf, yolsuzluktan idama mahkum olan ünlü işadamı Babek Zencani üzerinden birbirine karşı ağır suçlamalarda bulundu.



Galibaf, Hasan Ruhani'nin zaferiyle sonuçlanan geçen dönemki seçimlerde, iş adamı Zencani'nin Ruhani'ye seçim kampanyası için mali destekte bulunduğunu öne sürdü.



Muhafazakar rakibinin suçlamalarını reddeden Ruhani, "İdama mahkum bir hırsızın iddialarına nasıl güvenirsiniz" diyerek tepki gösterdi.



Ruhani, Zencani için Tahran'da 33 katlı gökdelen inşası için belediye başkanı olan Galibaf'ın onay vermesini gündeme getirerek Galibaf'a yüklendi.



Ruhani, Zencani'nin yolsuzluklarını geçen hükümet döneminde işlediğini savununca Galibaf, "O zaman bu adama neden kendi hükümetiniz döneminde plaket verdiniz" diye sordu.



İlk münazaranın iddialısı Galibaf



6 adayın yaklaşık 3 saat tartıştığı canlı yayında, adaylar ağırlıklı olarak ülkedeki sosyal konulara değindi. Münazaraya, Ruhani ve Galibaf'ın sert tartışması damgasını vurdu.



Galibaf'ın münazara sırasında Ruhani'ye karşı sergilediği performans, 19 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde iddialı olduğu yorumlarına neden oldu.



Muhafazakarların diğer adayı eski başsavcı İbrahim Reisi ise münazara sırasında Ruhani'yle ikili tartışmaya girmemesi dikkat çekti.



Adaylardan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri'nin Ruhani lehine seçimlerden çekileceği beklenirken, diğer iki aday Mustafa Mir Selim ve Mustafa Haşimi Taba için pek şans tanınmıyor.



Görüntü Dökümü :



İran devlet televizyonunda yayınlanan program



Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuşuyor



Tahran Belediye Başkanı Bakır Galibaf konuşuyor



Babek Zencani'nin Tacikistan görüntüleri (Arşiv)



Yargılanma görüntüsü (Arşiv)



(Arşiv görüntüler eklendi) - Tahran