Iran'da Noel ve Yeni Yıl Hazırlıkları

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Vitrinlerdeki Noel Baba oyuncakları ve Noel süslemeleri

Dükkanlara girip çıkan müşteriler

Çam ağaçları ile ilgilenen müşteriler İran'ın başkenti Tahran'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Noel ve yeni yıl heyecanı hissedilmeye başlandı. Noel Baba oyuncakları ve çam ağaçları, ülkedeki en büyük dini azınlık olan Ermeni nüfusunun yoğun yaşadığı mahallelerde vitrinleri süslüyor.