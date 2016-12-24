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Vitrinlerdeki Noel Baba oyuncakları ve Noel süslemeleri
Dükkanlara girip çıkan müşteriler
Çam ağaçları ile ilgilenen müşteriler İran'ın başkenti Tahran'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Noel ve yeni yıl heyecanı hissedilmeye başlandı. Noel Baba oyuncakları ve çam ağaçları, ülkedeki en büyük dini azınlık olan Ermeni nüfusunun yoğun yaşadığı mahallelerde vitrinleri süslüyor.
Iran'da Noel ve Yeni Yıl Hazırlıkları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Vitrinlerdeki Noel Baba oyuncakları ve Noel süslemeleri Dükkanlara girip çıkan müşteriler Çam ağaçları ile ilgilenen müşteriler İran'ın başkenti Tahran'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Noel ve yeni yıl heyecanı hissedilmeye başlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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