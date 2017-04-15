İran'da Kum Fırtınasıyla Birlikte Ortaya Çıkan Antik Kent

Doğa olayları bazen beraberinde insan hayatını zorlaştıran birçok faktörü beraberinde getirse de İran'da yaşanan kum fırtınası, bunun her zaman böyle olmayacağını kanıtlamaya yetti.



İran'ın Güney yerleşim bölgesinde meydana gelen kum fırtınası, içerisinde birçok tarihi eserin de bulunduğu antik bir kenti ortaya çıkardı.



Arkeologları şaşkına çeviren kum fırtınasının ardından, uzman bir ekip araziyi ve kayıp kenti incelemek üzere yola koyuldu. Fahraj Valisi Gholam Reza Nejat-Khaleqi ise uzman ekibin daha rahat çalışabilmesi için, güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına almasını sağladı.



Uzmanların incelemeler sonucunda elde ettiği bilgilerden yola çıkarak yaptığı tahminlere göre; kayıp şehir birçok camiyi, kervansarayı, zengin turistik ve tarihi mekanı da bünyesinde barındırıyor.



İşte kum fırtınası sayesinde ortaya çıkan kayıp şehrin paylaşılan ilk görüntüleri;