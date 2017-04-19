İran'da İş Yapma" Semineri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, "İran bizim için çok şey ifade ediyor. Bölgeye refah gelecekse, barış gelecekse, bunun yolunun İran ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari iş birliğinden geçeceğini düşünüyoruz." dedi.



Bilgin Aygül, "İran'da İş Yapma" seminerinin açılışında yaptığı konuşmada, komşu ülke olması dolayısıyla İran'ın Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.



Aygül, "İran bizim için çok şey ifade ediyor. Bölgeye refah gelecekse, barış gelecekse, bunun yolunun İran ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari iş birliğinden geçeceğini düşünüyoruz." dedi.



İran'ın 80 milyonluk genç nüfusu ile bölgesinde önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Aygül, iki ülke dış ticaret hacminin 2000'li yılların başında 1 milyar dolar civarında olduğunu, bu rakamın 2015-2016'da 9,5 milyar dolar civarında seyrettiğini bildirdi.



İran'da yatırım yapan 200'e yakın Türk iş adamı olduğunu belirten Aygül, İran'ın lojistik anlamında da çok önemli olduğunu, iki ülke iş birliğinin bölge açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.



-?"İran'da geçen yıldan bu yana yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti"



İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Ferial Mostofi de yaptırımların kaldırılmasından bu yana İran'ın global ekonomiye entegre olma fırsatı yakaladığını ifade ederek, İran'ın yüz ölçümü açısından en büyük 18'inci ülke olduğunu, Doğu ve Batı'yı birleştirdiği için de global ticaret açısından bir hub özelliği taşıyabileceğini söyledi.



Dünyanın en büyük gaz rezervi ile en büyük 4'üncü petrol rezervinin İran'da olduğunu hatırlatan Mostofi, İran'ın gelecek 20 yılda global GSYH'ye 1 trilyon dolarlık katkıda bulunabileceğini kaydetti.



Mostofi, uluslararası yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın küresel ekonomiyle etkileşime girme fırsatı yakaladığını vurguladı.



İran hükümetinin doğrudan yabancı yatırımı teşvik ettiğini, İran'da şirket kurmanın diğer ülkelere göre daha az maliyetli olduğunu belirten Mostofi, İran'da geçen yıldan bu yana yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini ve bu yatırımların farklı ülkelerden geldiğini bildirdi.



Geçen yıldan bu yana dünyanın çeşitli yerlerinden 240-250 delegasyon kabul ettiklerini dile getiren Mostofi, ülkeye ilginin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.