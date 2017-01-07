İran'da Hava Kirliliği

İran'ın başkenti Tahran'da, hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkması nedeniyle ilkokullarda eğitime yarın ara verildi.



İran'ın resmi televizyonu IRINN'in haberine göre, Tahran Hava Kirliliği İzleme ve Acil Durumu Koordinasyon Komitesince alınan kararla hava kirliliği sebebiyle Tahran'da yarın ilkokullar tatil edildi.



Ülkede hava kirliliği sebebiyle maske kullananların sayısında artış olduğu gözleniyor.



Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.



Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da hava kirliliği sebebiyle ilkokullar sık sık tatil ediliyor.