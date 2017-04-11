İran'da Devrim Muhafızı Komutanı Öldürüldü

İran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı saldırı sonucunda bir devrim muhafızı komutanı öldürüldü.

İran'da Devrim Muhafızı Komutanı Öldürüldü

İran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı saldırı sonucunda bir devrim muhafızı komutanı öldürüldü.

İranlı öğrenciler Haber Ajansı'na (İSNA) göre, Sistan-Belucistan eyaletindeki Kuriyn bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda "Selman 110 Tugayı" komutanı Ruhullah Ali hayatını kaybetti.

Haberde saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 "tekfirci teröristin" olay yerinde öldürüldüğü bildirildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaleti, Pakistan ve Afganistan sınırında bulunuyor.

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