İran'da Devrim Muhafızı Komutanı Öldürüldü

İran'da Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı saldırı sonucunda bir devrim muhafızı komutanı öldürüldü.



İranlı öğrenciler Haber Ajansı'na (İSNA) göre, Sistan-Belucistan eyaletindeki Kuriyn bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda "Selman 110 Tugayı" komutanı Ruhullah Ali hayatını kaybetti.



Haberde saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 "tekfirci teröristin" olay yerinde öldürüldüğü bildirildi.



Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaleti, Pakistan ve Afganistan sınırında bulunuyor.