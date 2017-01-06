İran'da Deprem: 4 Kişi Öldü

İran'ın Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti.



Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin yerin 4 kilometre derinliğinde yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33) meydana geldiğini duyurdu.



Yetkililer deprem sonucu çöken bir evin enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Ölen kişilerin yabancı uyruklu Afgan vatandaşı oldukları kaydedildi. Olayda en az 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Depremin meydana geldiği Honc, İran'ın güneyinde Basra Körfezi yakınlarında yer alıyor. - Tahran