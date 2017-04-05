Iran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Doğru - Eski Iran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan eski yardımcısı Hamid Bekayi'yi desteklediğini açıkladı.

Iran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Doğru - Eski Iran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan eski yardımcısı Hamid Bekayi'yi desteklediğini açıkladı. Basın toplantısına Bekayi de katıldı.

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