Iran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Doğru - Eski Iran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan eski yardımcısı Hamid Bekayi'yi desteklediğini açıkladı.
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan eski yardımcısı Hamid Bekayi'yi desteklediğini açıkladı. Basın toplantısına Bekayi de katıldı.
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