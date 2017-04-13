İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Doğru

İran'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek 12'nci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday adaylığı başvurusunda bulunanların sayısı 600'ü aştı.



Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasında alınan başvuruların 3'üncü gününde 357 kişinin kaydını yaptırmasıyla birlikte toplam sayı 638 oldu. Yaş ve diploma şartının aranmadığı başvurular sırasında İçişleri Bakanlığı binası çevresinin panayır alanına dönmesi dikkati çekti.



Spor tesisleri yatırımlarına ağırlık vereceğini dile getiren 88 yaşındaki aday ve 4 yaşındaki kızını adaylık için getiren baba objektiflere yansıdı. Cumhurbaşkanı aday adayı olma gerekçesi sorulan bir başka aday "Herkes aday oluyor, ben de olayın dedim." şeklinde cevap verirken medya mensupları renkli kişiliklerden açıklama ve demeçler almaya çalışıyorlar.



Adaylardan biri kürsüde diğer adayın halka vermeyi vaat ettiği 250 bin tümeni 251 bin tümene çıkaracağı sözünü verirken bazı adaylar "hükümet programınız ne olacak?" sorusunu cevaplamakta zorlanıyorlar.



Seçim sistemi Hamaney'in elini güçlendiriyor



Cumhurbaşkanlığı makamı için bu kadar başvurunun olması ülkede eleştirileri beraberinde getiriyor. Aday patlamasına yol açan uygulama "dünyanın en ilginç cumhurbaşkanlığı seçimi" şeklinde eleştiriler alıyor. İran yönetiminin bu şekilde bir seçim sisteminde ısrar etmesi, İran Lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin adayları elemede elini güçlendirdiği ve cumhurbaşkanlığına salahiyeti olmayanlarının yanında Hamaney muhaliflerinin de kolaylıkla elenmesine imkan sağladığı yorumları yapılıyor.



Ülkenin anayasasına göre, siyasi ve mezhepsel hüviyete sahip, İran asıllı ülke vatandaşı, yöneticilik vasfı bulunan ve ülkenin resmi mezhebine (Şii) bağlı erkekler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabiliyor.



Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ücret talep edilmeyen ülkede söz konusu özelliklere sahip kişiler başvuruda bulunabiliyor.



Aday adaylığı başvuruları cumartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.